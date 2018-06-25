CHP'liler de kabullendi! Tezcan itiraf etti

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Tezcan, seçim sonuçlarını manipule edip, halkı galeyana getirmeye çalışırken söylediği cümlelerle sosyal medyanın diline düştü. Partilerine gelen ilk sonuçların AA sonuçlarından farklı olduğunu söyleyen Tezcan, "süreç böyle devam ederse seçim ikinci tura kalabilir, kalır. Birinci turda bizim iddiamız sayın Erdoğan'ın seçimi alacağı yönündeydi." dedi. Yanındakilerin uyarması üzerine sözlerini İnce diyerek düzelten Tezcan, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.
CHP'liler de kabullendi! Tezcan itiraf etti24 Haziran 2018, Pazar
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