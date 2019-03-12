CHP’liler AK Parti konvoyunun geçeceği yolu kapattı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde AK Parti’nin konvoyunun geçeceği yol, CHP bayrakları bulunan bir otomobille kapatıldı. Olaya AK Parti’liler tepki gösterince otomobil şoförü, "Ben söyleneni yaptım " dedi.
CHP’liler AK Parti konvoyunun geçeceği yolu kapattı12.03.2019 23:00
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