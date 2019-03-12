Haberler Web TV CHP’liler AK Parti konvoyunun geçeceği yolu kapattı

CHP’liler AK Parti konvoyunun geçeceği yolu kapattı

12.03.2019 23:00

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde AK Parti’nin konvoyunun geçeceği yol, CHP bayrakları bulunan bir otomobille kapatıldı. Olaya AK Parti’liler tepki gösterince otomobil şoförü, "Ben söyleneni yaptım " dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları