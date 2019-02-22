Maaşlarını alamayan temizlik görevlilerinin iş bırakma eylemine gitmesi nedeniyle Avcılar sokaklarından çöp kokuları yükselmeye başladı.
CHP'li Avcılar Belediyesi maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı22.02.2019 11:46
- CHP'li Avcılar Belediyesi maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı
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