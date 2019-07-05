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CHP’li Zonguldak Ereğli Belediyesi'nde işçi kıyımı! Engelli işçilere "mobbing" iddiası

05.07.2019 05:22

CHP’li belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. Son olarak CHP’li Zonguldak Ereğli Belediyesi resmi kayıtlara göre 11 işçiyi işten çıkardı. İşten atılanlar arasında engelliler de var. Kötü haber ise bu rakamın 200'e ulaşacağı iddiası...


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