CHP’li belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. Son olarak CHP’li Zonguldak Ereğli Belediyesi resmi kayıtlara göre 11 işçiyi işten çıkardı. İşten atılanlar arasında engelliler de var. Kötü haber ise bu rakamın 200'e ulaşacağı iddiası...
CHP’li Zonguldak Ereğli Belediyesi'nde işçi kıyımı! Engelli işçilere "mobbing" iddiası05.07.2019 05:22
- CHP’li Zonguldak Ereğli Belediyesi'nde işçi kıyımı! Engelli işçilere "mobbing" iddiası
- Başkan Erdoğan İstanbul'a geldi
- Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA'lı müdahale
- ABD’nin Kaliforniya eyaletinde deprem
- Son dakika... Avcılar'da yakıt tankeri devrildi
- Türkiye’yi tehdit etmişti! İşte Hafter'in Libya'daki kirli planı
- Müge Anlı ile Güven Bana 2. bölüm yayınlandı! Güven Bana 4 Temmuz bölümü izle
- Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte komandoların zorlu eğitimi
- Bursa'da tarihi İshakpaşa Camii bahçesinde doğalgaz borusu patladı
- S-400'ler ne zaman Türkiye'ye gelecek? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
- Kaza yapanın kendi oğlu olduğunu öğrenen polis büyük şok yaşadı
- Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.