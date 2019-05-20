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CHP'li Zeydan Karalar vaadini neden gündemden çıkardı?

20.05.2019 21:17

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart yerel seçimler kapsamında oy almak adına Adana'da içme suyunda yüzde 30'luk bir indirim yapacağını söylemişti. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği sözü gündemden çıkaran Karalar'a vatandaşlar sert tepki gösterdi.


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