Zillet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'a, şehit ailelerine verdiği yemekte bir şehit eşi tepki gösterdi. Bunun üzerine Zeydan Karalar, şehit eşini salondan kovdu. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP'nin adayı Karalar'ın bu skandal hareketi büyük tepki gördü. Şehit eşi Gülcan Demiryürek yaşadığı skandalın ayrıntılarını A Haber'e anlattı.
CHP’li Zeydan Karalar şehit eşi Gülcan Demiryürek'i salondan kovdu!27.03.2019 21:40
- CHP’li Zeydan Karalar şehit eşi Gülcan Demiryürek'i salondan kovdu!
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