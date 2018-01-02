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CHP'li yönetimlerin 43 yıllık körfez sınavı

02 Ocak 2018, Salı
TRT arşivlerinden çıkan 1975 yılına ait görüntülerde İzmir'in CHP'li Belediye Başkanı İhsan Alyanak İzmir Körfezini nasıl temizleyeceğini böyle anlatıyordu. Bugün yıllardır yine CHP'li belediyenin yönetimde olduğu İzmir ve İzmir Körfezi aynı kaderi yaşamaya devam ediyor.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

chp türkiye'nin en büyük kamburu ..,ne köy olur neden kasaba .,

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evet1
hayır2
cevapla 02.01.2018 12:56
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