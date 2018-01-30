CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'le omuz omuza savaşan ÖSO için 'terörist' demişti. CHP'li Öztürk'ün bu çıkışına birçok tepki gelmişti. Öztürk Yılmaz, gelen tepkilere ağıza alınmayacak sözlerle cevap verdi, yaptığı açıklamada küfürler savurdu.
CHP'li Yılmaz'dan büyük terbiyesizlik! Küfürlerle karşılık verdi...29 Ocak 2018, Pazartesi
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Milletin gözü önünde küfür mü edilir. Bu nasıl siyaset adamlığıdır? Normal vatandaş bile edepli olması gerekirken bu tür tavırlar çok yanlış çok yazık :(
söyledigi hakaretleri AYNAYA bakarak aklina gelmistir, demisti bu "varlik" adam degil, olamaz! KORKAKIN TEKI
Videonun başındaki cümlelerle kendisini ve yandaşlarını çok iyi tarif etmiş! Evet aynen dediği gibi katılmamak elde değil!
O söylediklerinin hepsi sensin tipsiz serefsiz korkak kani bozuk....
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