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CHP'li Yılmaz'dan büyük terbiyesizlik! Küfürlerle karşılık verdi...

29 Ocak 2018, Pazartesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'le omuz omuza savaşan ÖSO için 'terörist' demişti. CHP'li Öztürk'ün bu çıkışına birçok tepki gelmişti. Öztürk Yılmaz, gelen tepkilere ağıza alınmayacak sözlerle cevap verdi, yaptığı açıklamada küfürler savurdu.

YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Milletin gözü önünde küfür mü edilir. Bu nasıl siyaset adamlığıdır? Normal vatandaş bile edepli olması gerekirken bu tür tavırlar çok yanlış çok yazık :(

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evet1
hayır0
cevapla 30.01.2018 00:08
Dulqarnein Dulqarnein

söyledigi hakaretleri AYNAYA bakarak aklina gelmistir, demisti bu "varlik" adam degil, olamaz! KORKAKIN TEKI

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evet19
hayır1
cevapla 29.01.2018 18:11
ElTurqo ElTurqo

Videonun başındaki cümlelerle kendisini ve yandaşlarını çok iyi tarif etmiş! Evet aynen dediği gibi katılmamak elde değil!

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evet18
hayır0
cevapla 29.01.2018 18:07
Sami Sami

O söylediklerinin hepsi sensin tipsiz serefsiz korkak kani bozuk....

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evet24
hayır0
cevapla 29.01.2018 18:03
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