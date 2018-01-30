CHP'li Yılmaz'dan büyük terbiyesizlik! Küfürlerle karşılık verdi... 29 Ocak 2018, Pazartesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'le omuz omuza savaşan ÖSO için 'terörist' demişti. CHP'li Öztürk'ün bu çıkışına birçok tepki gelmişti. Öztürk Yılmaz, gelen tepkilere ağıza alınmayacak sözlerle cevap verdi, yaptığı açıklamada küfürler savurdu.