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CHP'li vekilin Ramazan ayı saygısızlığı!

09.05.2019 13:27

CHP'li vekilin su içmesi sonrası, AK Parti'li vekil, "Ramazan'a saygı gösterin" dedi. HDP'li vekil araya girerek, "Burası laik Türkiye, ben Müslüman değilim." dedi.


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