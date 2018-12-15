CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Ankara Keçiören'de bir okulun önünde 2019 yılı eğitim bütçesine ilişkin açıklamada bulunuyordu. O sırada bir şehit babası, okul siyaset yeri değil diyerek milletvekillerine tepki gösterdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise basın açıklamasına tepki gösteren şehit babasına küfür etti. İşte o skandal sözler...
CHP'li vekilden şehit babasına küfür! İşte o skandal sözler15 Aralık 2018, Cumartesi
- CHP'li vekilden şehit babasına küfür! İşte o skandal sözler
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