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CHP'li vekil Tezcan'dan Cumhurbaşkanı'na ağır hakaret

30 Ekim 2017, Pazartesi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, Tekirdağ'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler savurdu.
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