CHP'li vekil Öztürk Yılmaz şimdi de ezana dil uzattı 06 Kasım 2018, Salı

Camileri ahıra çeviren, ezanı Türkçe okutan CHP zihniyeti yine hortladı. CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı televizyon programında ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu itiraf etti.