Haberler Web TV CHP'li vekil Öztürk Yılmaz şimdi de ezana dil uzattı

CHP'li vekil Öztürk Yılmaz şimdi de ezana dil uzattı

06 Kasım 2018, Salı

Camileri ahıra çeviren, ezanı Türkçe okutan CHP zihniyeti yine hortladı. CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı televizyon programında ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu itiraf etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları