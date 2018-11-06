CHP'li vekil Öztürk Yılmaz şimdi de ezana dil uzattı

Camileri ahıra çeviren, ezanı Türkçe okutan CHP zihniyeti yine hortladı. CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı televizyon programında ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu itiraf etti.
CHP'li vekil Öztürk Yılmaz şimdi de ezana dil uzattı06 Kasım 2018, Salı
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