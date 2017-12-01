CHP'li vekil Özkan'dan skandal açıklama

CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan Halk Tv'de küresel çetelerin kirli oyunlarını gözler önüne serdi.. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler söyleyen Özkan "Trump kazanıyor. Suudi Arabistan'da değişimler başladı. İran da bu değişimden nasibini alacak. Türkiye de bu değişimden nasibini alacak. Ne olacak? Erdoğan ve siyasal kadrosu gidecek" diyerek CHP'nin sandıkla iktidara gelme umudunun kalmadığını ve CHP'nin seçim kazanmak için yurt dışındaki güç odaklarına bel bağladığını itiraf etti.
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