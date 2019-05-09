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CHP'li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu'ndan meclite darbe çağrısı

09.05.2019 13:38

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı ile ilgili 'darbe' tehdidinde bulundu...


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