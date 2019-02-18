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CHP’li vekil Müzeyyen Şevkin, babası yaşındaki vatandaşa el öptürdü

18.02.2019 09:24

Makam arabasıyla adana turu atan CHP’li vekil Müzeyyen Şevkin, babası yaşındaki vatandaşa el öptürdü. Zevkten dört köşe oldu.


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