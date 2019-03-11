Zillet İttifakı'nın CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu büyük bir skandala daha imza attı. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP'li vekil teröristlerden oy istedi. Askerimizi, polisimize, kundaktaki bebeğe bile kalleşçe saldıran terör örgütü PKK’ya olan yakınlığını açıkça deşifre eden CHP, vatandaşların da büyük tepkisini çekti.
CHP'li vekil HDPKK'dan oy istedi11.03.2019 11:53
- CHP'li vekil Aysu Bankoğlu HDPKK'dan oy istedi
- CHP'li vekil HDPKK'dan oy istedi
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