CHP'li vekil Aysu Bankoğlu HDPKK'dan oy istedi 11.03.2019 12:01

Zillet İttifakı'nın CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu büyük bir skandala daha imza attı. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP'li vekil teröristlerden oy istedi. Askerimizi, polisimize, kundaktaki bebeğe bile kalleşçe saldıran terör örgütü PKK’ya olan yakınlığını açıkça deşifre eden CHP, vatandaşların da büyük tepkisini çekti. A Haber Televizyonu Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun bu skandal açıklamalarını yorumladı.