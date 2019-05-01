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CHP'li ve HDP'li belediyelerdeki işçi kıyımı cezasız kalmamalı! Faruk Erdem açıkladı: Sendika baskısı hapislik suç

01.05.2019 16:54

CHP'li ve HDP'li belediye başkanlarının yaptığı işçi kıyımının ardından yüzlerce işçi 1 Mayıs İşçi Bayramı'na işsiz olarak giriyor. İşçilere yapılan bu zulmü bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, "Bu sene birçok işçi için buruk bir bayram oldu. CHP ve HDP’li belediyelerdeki işçi kıyımı ve sendika baskısı TCK’ya göre hapis cezası gerektiriyor." diye yazdı.


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