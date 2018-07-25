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CHP'li Tüzün: Kurultay için yeterli imzayı topladık

24 Temmuz 2018, Salı

CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için yeterli sayıda imza toplanmıştır. MYK üyeleri görebilir" dedi. CHP'de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için 625 kurultay delegesinin noter tasdikli imzalaması gerekiyor

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