CHP'li Tuncay Özkan'ın dini bayram rahatsızlığı 02.03.2019 10:45

CHP Genel Başkan yardımcısı Tuncay Özkan'ın dini bayramlarla ilgili yaptıgı skandal açıklama sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu. İşte o video...