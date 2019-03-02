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CHP'li Tuncay Özkan'ın dini bayram rahatsızlığı

02.03.2019 10:45

CHP Genel Başkan yardımcısı Tuncay Özkan'ın dini bayramlarla ilgili yaptıgı skandal açıklama sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu. İşte o video...


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