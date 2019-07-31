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CHP'li Torbalı Belediyesi'nde bir skandal daha! Başkan İsmail Uygur milyonluk araba aldı şoföre süper yetki verdi

31.07.2019 05:29

Bayram öncesi 425 işçiyi ‘tasarruf’ diye işsiz bırakan Torbalı Belediye Başkanı Uygur’un kendisine 1.3 milyon liralık makam aracı aldığı ortaya çıktı. Uygur, özel şoförünü de süper yetkiyle başkan yardımcısı yaptı.


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