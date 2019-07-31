Bayram öncesi 425 işçiyi ‘tasarruf’ diye işsiz bırakan Torbalı Belediye Başkanı Uygur’un kendisine 1.3 milyon liralık makam aracı aldığı ortaya çıktı. Uygur, özel şoförünü de süper yetkiyle başkan yardımcısı yaptı.
CHP'li Torbalı Belediyesi'nde bir skandal daha! Başkan İsmail Uygur milyonluk araba aldı şoföre süper yetki verdi31.07.2019 05:29
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- CHP'li Torbalı Belediyesi'nde bir skandal daha! Başkan İsmail Uygur milyonluk araba aldı şoföre süper yetki verdi
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