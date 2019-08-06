CHP’li belediyelerde akraba kıyağı devam ederken diğer yandan da gariban işçi kıyımı tam gaz devam ediyor. CHP'deki işçi kıyımına Giresun’un Tirebolu ilçesi de eklendi. CHP’li belediye, 38 işçiyi işten çıkardı. Mağdurlar, CHP’li belediyenin kendilerini "AK Parti'ye oy verdikleri ve AK Parti döneminde işe girdikleri" için kovulduklarını öne sürdü. İşte işçilerin tepkisi ve haberin detayları...
CHP’li Tirebolu Belediyesi’nde işçi kıyımı: 38 işçi kovuldu!06.08.2019 20:44
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