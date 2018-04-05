CHP'li Tanal partili bir kadını Meclis yerleşkesinde soydu
04 Nisan 2018, Çarşamba
Gezi grişiminde, FETÖ'ye destekte ve Meclis Genel Kurulu'ndaki terör örgütü PKK'nın paçavralarını güzellemesiyle gündeme gelen CHP'li Mahmut Tanal'ın imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. FETÖ'den esinlendiği tişört provakasyonlarıyla gündemi meşgul eden CHP'li Tanal, Meclis bahçesinde etrafındaki yüzlerce insana aldırış etmeden bir kadını önce soydu, sonra tişört giydirdi..
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