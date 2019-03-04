CHP’li Şükrü Genç'in araç saltanatı 04.03.2019 10:36

CHP’li Başkan Şükrü Genç, Sarıyer Belediyesi borç batağında çırpınırken kiraladığı 231 lüks araca günlük 110 bin TL, aylık 4 milyon TL ödüyor. Kiralık araçlar arasında Başkan’ın 2 milyon TL’lik lüks makam otomobili de bulunuyor.