CHP'li Şişli Belediyesi'nden resmi plakalı araçla seçim çalışması

CHP’li Şişli Belediyesi'nin, CHP’li adayın tanıtım pankartlarını asarken resmi plakalı aracın kullanılması tepkilere yol açtı.
CHP'li Şişli Belediyesi'nden resmi plakalı araçla seçim çalışması08.02.2019 11:25
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