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CHP'li Şişli Belediyesi'nden resmi plakalı araçla seçim çalışması

08.02.2019 11:25

CHP’li Şişli Belediyesi'nin, CHP’li adayın tanıtım pankartlarını asarken resmi plakalı aracın kullanılması tepkilere yol açtı.


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