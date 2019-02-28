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CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçiler açlık grevine başladı

28.02.2019 07:49

CHP'li Şişli Belediyesi'nde maaşlarını alamadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemini yapan işçiler, kafalarına bağladıkları kırmızı kurdele ile açlık grevine başladı. Şişli Belediyesi önünde ateş yakan işçiler maaşlarını alıncaya kadar, grevi sürdüreceklerini belirtti.


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