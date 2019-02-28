CHP'li Şişli Belediyesi'nde maaşlarını alamadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemini yapan işçiler, kafalarına bağladıkları kırmızı kurdele ile açlık grevine başladı. Şişli Belediyesi önünde ateş yakan işçiler maaşlarını alıncaya kadar, grevi sürdüreceklerini belirtti.
CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçiler açlık grevine başladı28.02.2019 07:49
- CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçiler açlık grevine başladı
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