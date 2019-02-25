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CHP'li Şişli Belediyesi’nde grev şoku! Maaşını alamayan işçiler iş bıraktı

25.02.2019 12:42

Şişli Belediyesi temizlik işçileri, maaşlarının söz verilen tarihte ödenmediği gerekçesiyle çöpleri toplamama eylemi başlattı. Belediyenin diğer müdürlüklerinde de iş bırakan personel belediye binası önünde toplandı.


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