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CHP'li Şişli Belediyesi'nde çöp krizi

26.02.2019 10:36

İstanbul'un göbeği Şişli'nin sokaklarında şu sıralar çöp skandalı yaşanıyor. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçiler 19 aydır maaşlarını geç aldıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Son 2 aydır da maaşlarını hiç alamadıklarını iddia eden işçiler belediye yönetimine ateş püskürdü. Şişli'deki çöp yığınları 1989-1994 arası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapan Nurettin Sözen dönemini hatırlatıyor.


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