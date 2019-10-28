CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun protokol sevdası! 28.10.2019 15:57

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul Taksim'de düzenlenen etkinliğe CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı.Tanrıkulu'nun kendisini CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Ali Yerlikaya ve 1. Ordu Komutanı Musa Avsever'in bulunduğu protokole atarak poz vermeye çalışması dikkat çekti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul'da etkinlikler, Taksim'de başladı.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK KONULDU

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu sırasıyla çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

SEZGİN TANRIKULU, KENDİNİ PROTOKOLE ATTI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Valisi, 1. Ordu Komutanı ve İBB Başkanı'nın yanına geçmesi ise törenin dikkat çekici anlarındandı.

İstanbul Protokol Listesi'ne göre; ilin milletvekilleri valinin arkasında 2. sırada yer alıyor. Yani Sezgin Tanrıkulu da protokol listesinde bulunuyor.

Ancak İstanbul'da bu tarz törenlerde alışılmış fotoğraf karesinde en önde Vali, 1. Ordu Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı yer alırdı.

Bugün öğlen düzenlenen törende Sezgin Tanrıkulu'nun, protokol için belirlenmiş alana gelmesi ise görenleri şaşırttı.