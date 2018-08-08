CHP'li Sezgin Tanrıkulu papaz Brunson'a sahip çıktı

Amerikalı papaz Andrew Brunson'un terör soruşturmasında tutuklanması ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu. ABD küstah tehditlerle Türk yargısına istediğini yaptırmaya kalksa da papaz Brunson ev hapsinde tutulmaya devam ediyor. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Amerikalıların istediği yönde açıklamalarda bulundu.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu papaz Brunson'a sahip çıktı08 Ağustos 2018, Çarşamba
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