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CHP'li Sarıyer Belediyesi borç batağında! Tam 520 milyon 927 bin lira

28.03.2019 17:38

CHP Sarıyer Belediyesi'nin borçları resmi belgelerle kanıtlandı. Sarıyer Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü'nün meclise sunduğu 31 Ekim 2018 tarihli belgeye göre belediyenin borcu tam 520 milyon 927 bin lira.


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