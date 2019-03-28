CHP'li Sarıyer Belediyesi borç batağında! Tam 520 milyon 927 bin lira 28.03.2019 17:38

CHP Sarıyer Belediyesi'nin borçları resmi belgelerle kanıtlandı. Sarıyer Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü'nün meclise sunduğu 31 Ekim 2018 tarihli belgeye göre belediyenin borcu tam 520 milyon 927 bin lira.