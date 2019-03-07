CHP’li Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç, iş adamı Bülent Eczacıbaşı’nın okul inşaatı için bağışladığı 4 milyon 328 bin TL’yi gasp etti. Öğrenciler orta öğretim için köy dışındaki okullara giderken, belediye başkanı parayı lüks araçlar için harcadı.
CHP’li Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç, Bülent Eczacıbaşı’nın bağışladığı 4 milyon 328 bin TL'yi gasp etti07.03.2019 14:05
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- CHP’li Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç, Bülent Eczacıbaşı’nın bağışladığı 4 milyon 328 bin TL'yi gasp etti
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