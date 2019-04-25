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CHP'li Rıdvan Karakayalı Suriyelileri hedef aldı! Skandal sözler

25.04.2019 15:38

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili skandal açıklamalara imza attı. "Karakayalı, "Suriyelileri buradan kovacağız, Suriye'ye barış geldi, ne işleri var burada?" ifadelerini kullandı. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan da ilk resmi yazısında, Suriyelilere yardımı kesme talimatı vermişti.


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