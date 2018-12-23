Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndan tüydüğü o görüntüler

CHP'den ihraç edilen eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Yılmaz o gece havalimanında darbecilerle konuşarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini bırakarak kaçtığını söyledi. O anın görüntüleri de ortaya çıktı...
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndan tüydüğü o görüntüler23 Aralık 2018, Pazar
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