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Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndan tüydüğü o görüntüler

23 Aralık 2018, Pazar

CHP'den ihraç edilen eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Yılmaz o gece havalimanında darbecilerle konuşarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini bırakarak kaçtığını söyledi. O anın görüntüleri de ortaya çıktı...


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