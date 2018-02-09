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CHP'li Özkoç'tan skandal açıklamalar

08 Şubat 2018, Perşembe
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Afrin operasyonuna yönelik açıklamalarda bulunan Özkoç; "Afrin'e girilmesine karşı çıkıyoruz." dedi.
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