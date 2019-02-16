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CHP'li Özgür Özel'in "tanzim satış"a yönelik provokasyonu elinde patladı

16.02.2019 19:21


CHP'nin provokatif ismi Özgür Özel, vatandaşın ucuz gıdaya ulaşmasını sağlayan tanzim satış uygulamalarını hedef aldı. "Ürünler Suriye'den geliyor" yalanıyla hizmeti provoke etmeye çalışan Özel'e cevap gecikmedi. AHaber'in sorularını yanıtlayan Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Özgür Özel'in yalanlarını açığa çıkardı. Ürünlerin tamamen yerli olduğunu vurgulayan Alp, "Tanzim satış ürünleri tüm Türkiye'ye Antalya'dan gidiyor" dedi.

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