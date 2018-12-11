CHP'li Özgür Özel'in skandal ifadelerine sert tepki! 11 Aralık 2018, Salı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'deki bütçe görüşmeleri esnasında AK Parti Grubuna dönerek "İşgal orduları geldiğinde sizinkiler kırmızı halı sererken" ifadesini kullanarak Türk milletine hakaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise Özel'in haddini aşan ifadelerine sert tepki gösterdi. Muş şu ifadeleri kullandı: Ecdadımıza dil uzatmayın. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bu sizin haddiniz değil.