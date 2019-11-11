CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in liste başı olduğu delege listesi, CHP Manisa İl Başkanı Musa Semih Balaban’ın listesine karşı kaybetti. Manisa Yunusemre ilçesi Güzelyurt mahallesindeki delege seçimlerinde 329 partili oy kullandı. CHP Manisa İl Başkanı Musa Semih Balaban'ın listesi 124 oy, Özgür Özel’in liste başı olduğu liste 102 oy aldı. Özgür Özel kendi mahallesinden delege seçilemedi.
CHP'li Özgür Özel kendi mahallesinden delege seçilemedi11.11.2019 05:29
- CHP'li Özgür Özel kendi mahallesinden delege seçilemedi
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