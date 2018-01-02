CHP'li Ömer Süha Aldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit

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15 Temmuz'da tanklara karşı göğsünü siper eden vatandaşlara "it" diyen CHP'li Aldan, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti.
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bu adam eski dgm savcısıymış arkadaşlar..Allah recep tayyip erdoğanın yardımcısı olsun..işte bunlar bu memleketin kaymağını yiyen haysiyetsiz hainler..bunlar kritik noktalara yerleştirilmiş vatan hainleridir ve işte o üniversitelerde yetiştirilen haysiyetsiz akademisyen denilen şerefsizler yarın devletin en sır dolu yerlerinin başına geçerek vatanımızın sırlarını satacak ve ellerini oğuşturarak bize yani halka şöyle diyecek..siz uyumaya dewam edin biz de malı götürmeye..bu terbiyesiz tam onlardan birisi işte zamanında üniversitenin (Allah bilir imtihanada yerine başkası girmiştir)hukuk bölümü bitirtilerek hain yapılmışlardan biriside budur işte..iyi seyredelim ve iyi okuyalım oyunu..zamanı gelince sahaya ineriz ..bunları iyi tanımalıyız..tıpkı dönen dünyada gık diyemeyen ve recep tayyip beyin sayesinde en büyük koltuğu alanlara dikkat edeceğimiz gibi bunlarada dikkat edip geçit vermeyeceğiz hain oğlu hain,şerefsiz oğlu şerefsiz..açıkaçık tehdit ediyor o.ç..
reisi tehdit edecek adam deli olması lazım. reisin arkasında 26 milyon vatan evladı var.
NURSUZ MEYMENETSİZ
ULAN BU chp ÜLKEMİZİN BAŞINA RESMEN BELA. EY ömer süha aldan denen İNSAN SURETİNDEKİ ''CEHENNEM KÜTÜĞÜ'' SEN CUMHURBAŞKANIMIZIN KESİP ATTIĞI TIRNAĞI OLAMAZSIN...
SURATINDA BİR ANORMALLİK VAR, ORANTISIZ, KORKU FİLMİ ÇEVİRSE KORKUDAN BİR HAFTA UYUNMAZ.
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