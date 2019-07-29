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CHP'li Nilüfer Belediyesi'nde imarsız alana villa skandalı

29.07.2019 14:33

CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, imarsız alana kaçak bir villa inşa ettirdi. Villanın yapıldığı alanda yüzlerce ağaç kesilirken, adeta bir doğa katliamı yapıldı. O villanın görüntüsünü A Haber canlı yayınla aktardı.


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