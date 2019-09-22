MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhuriyet'teki köşesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'a ateş püskürdü. Balbay'ın sözlerini ''edepsizlik'' olarak nitelendiren yalçın, CHP yandaşı sol basının algı operasyonlarının işe yaramayacağını, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini vurguladı.
CHP'li Mustafa Balbay'ın "Devlet Bahçeli’yi kim yönetiyor?" sorusuna MHP’den sert yanıt!22.09.2019 22:41
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