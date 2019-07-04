CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2019’da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında zam yapıldığını duyurdu. Vatandaşlar ise bu fahiş zamma büyük tepki gösterdi.
CHP'li Muğla Belediyesi'nden vatandaşlara zam üstüne zam!04.07.2019 14:27
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