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CHP'li Muğla Belediyesi'nden vatandaşlara zam üstüne zam!

04.07.2019 14:27

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2019’da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında zam yapıldığını duyurdu. Vatandaşlar ise bu fahiş zamma büyük tepki gösterdi.


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