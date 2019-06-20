Haberler Web TV CHP'li Muğla Belediyesi'nden su fiyatlarına yüzde 200'lük rekor zam

CHP'li Muğla Belediyesi'nden su fiyatlarına yüzde 200'lük rekor zam

20.06.2019 15:57

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 su tarifelerini yeniden belirledi. Suya yapılan yüzde 200'lük rekor zam vatandaşı isyan ettirdi. A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında yeni zam oranlarını ayrıntılarıyla aktardı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları