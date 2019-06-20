Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 su tarifelerini yeniden belirledi. Suya yapılan yüzde 200'lük rekor zam vatandaşı isyan ettirdi. A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında yeni zam oranlarını ayrıntılarıyla aktardı...
CHP'li Muğla Belediyesi'nden su fiyatlarına yüzde 200'lük rekor zam20.06.2019 15:57
- CHP'li Muğla Belediyesi'nden su fiyatlarına yüzde 200'lük rekor zam
- Başkan Erdoğan'dan çok kritik S-400 açıklaması (Video)
- Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu (Video)
- İbrahim Tatlıses: Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm... (Video)
- DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır yakalandı! Operasyon anları polis kamerasına böyle yansıdı (Video)
- Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri! Müge Anlı'daki Ecrin bebek bulundu mu? 20 Haziran Müge Anlı son bölüm izle
- İşçilere maaş vermeyen CHP'li Milas ilçesi Belediye Başkanı Muhammet Tokat alemlerde!
- Son dakika: AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan ulaşımda büyük müjde! Aylık akbil ne kadar olacak?
- DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır yakalandı! İşte operasyon yerinden ilk görüntüler (Video)
- Bahçeli'den flaş açıklama: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın otel buluşması iyi niyetle izah edilemeyecektir (Video)
- Muğla'da turistleri taşıyan minibüs tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var (Video)
- “Her şey acayip güzel olacak” diyen eski başyaver Ali Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.