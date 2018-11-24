CHP'li Milletvekili Kadim Durmaz'a öğretmenlerden tokat gibi sözler! 24 Kasım 2018, Cumartesi

Tokat'ta, 24 Kasım programında CHP Milletvekili Kadim Durmaz'a bazı öğretmenler konuşmayı uzattığı ve siyaset yaptığı iddiasıyla tepki gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Eğitim sisteminde yaşanan bilimden uzak değişiklikler, yöneticilikte liyakatsizlik zafiyeti, okullarda yaşanan şiddetin artması, ihraçlar, açığa almalar, sözleşmeli ve güvencesiz öğretmen uygulamaları ile sorunlar ülkemizde daha da derinleşmektedir.'' dedi.