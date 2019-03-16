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CHP'li Merdan Yanardağ ezanı ıslıklayanları aklama peşine düştü

16.03.2019 19:31


8 Mart'ta Taksim'de toplanan bir grup kendini bilmez, İslam dünyasının en kutsal değerlerinden biri olan ezana küstahça saldırmış, ıslık çalarak protesto etmişti.

EZAN BAYRAK DÜŞMANLARINI AKŞAMA PEŞİNE DÜŞTÜLER
Birçok CHP'li gibi CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ da onca görüntüye ve kanıta rağmen ezanı ıslıklayanlara sahip çıktı, skandal protestoyu aklama peşine düştü. Yeni Zelanda'daki terörist saldırıyı İslam dünyasına yıkan lideri Kılıçdaroğlu gibi o da ezan ve bayrak düşmanlığını "vakitsiz okunan ezan"a bağladı.

İşte o utanç kaynağı görüntüler...
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