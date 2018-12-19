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CHP'li Mehmet Göker, Meclis kürsüsünden provokatör Portakal'a sahip çıktı

19 Aralık 2018, Çarşamba

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, televizyon ekranlarından vatandaşları sokağa çağıran provokatör Fatih Portakal'a sahip çıktı. CHP'li Göker, Meclis kürsüsüne Portakal'ın fotoğrafıyla geldi.


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