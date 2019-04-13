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CHP'li Mehmet Ali Çelebi'nin "MHP'liler İlçe Yüksek Kurulu'na saldırıyor" provokasyonu elinde patladı!

13.04.2019 14:54

İstanbul'da oyların yeniden sayılma kararı sonrası, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı düşünce büyük panik yaşayan CHP'liler sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin Maltepe'de olduğunu söylerek "MHP'liler İlçe Yüksek Kurulu'na saldırıyor" başlığıyla paylaştığı videonun 31 Mart günü Ataşehir'de çekildiği ortaya çıktı. MHP Ataşehir İlçe Başkanlığı, "Kelimenin tam anlamıyla provokasyondur ve alçaklıktır" diyerek sert tepki gösterdi.


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