CHP'li meclis üyesinden skandal ezan çıkışı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenlemiş ve yatsı ezanı okunurken büyük bir saygısızlığa imza atarak ezanı protesto etmişti. Benzer bir saygısızlığı 2014 yılında CHP Meclis Üyesi Taşkın Ofluoğlu gerçekleştirmişti. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nde yapılan 2014'ün ilk meclis toplantısında CHP Meclis Üyesi Taşkın Ofluoğlu, ezanı duymuyorum diyenlere, "Alsın bir ezan kaseti evinde otursun dinlesin" demişti. İşte o skandal sözler...
CHP'li meclis üyesinden skandal ezan çıkışı14.03.2019 15:07
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