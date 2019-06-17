Haberler Web TV CHP'li Mansur Yavaş'ın adamlarının dövdüğü gazeteciler AHaber'e konuştu

CHP'li Mansur Yavaş'ın adamlarının dövdüğü gazeteciler AHaber'e konuştu

17.06.2019 13:04

Mansur Yavaş'ın adamları tarafından dövülerek hastanelik edilen Beyaz TV Muhabiri Tuğçe Ünsal ile Kameraman Serkan Çinier AHaber'e özel açıklamalarda bulundu.


Beypazarı İlçe Mezarlığı'nda çekim yapmak isteyen Beyaz TV Muhabiri Tuğçe Ünsal ile Kameraman Serkan Çinier, Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Kameraman Çinier'i yumruklayarak darp eden E.G isimli saldırgan, "Hemen buradan defolun gidin. Mansur Yavaş, Beypazarı'nın hemşehrisi. Başınız belaya girer." diyerek de tehditler savurdu. İki isim A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları