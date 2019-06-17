CHP'li Mansur Yavaş'ın adamlarının dövdüğü gazeteciler AHaber'e konuştu 17.06.2019 13:04

Mansur Yavaş'ın adamları tarafından dövülerek hastanelik edilen Beyaz TV Muhabiri Tuğçe Ünsal ile Kameraman Serkan Çinier AHaber'e özel açıklamalarda bulundu.

Beypazarı İlçe Mezarlığı'nda çekim yapmak isteyen Beyaz TV Muhabiri Tuğçe Ünsal ile Kameraman Serkan Çinier, Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Kameraman Çinier'i yumruklayarak darp eden E.G isimli saldırgan, "Hemen buradan defolun gidin. Mansur Yavaş, Beypazarı'nın hemşehrisi. Başınız belaya girer." diyerek de tehditler savurdu. İki isim A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.