CHP'li Mansur Yavaş'ın adamlarından Beyaz TV ekibine saldırı 16.06.2019 17:29

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş’ın adamları Beyaz TV muhabiri ve kameramanına saldırdı. “Ankara huzur ve barışın başkenti olacak” diyen CHP’li Yavaş çirkin yüzünü gösterdi. Her defasında basın özgürlüğünden dem vuran CHP heyeti ise çirkin saldırı karşısında sessizliğini koruyor.